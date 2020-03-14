Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi - Haberler
Şanlıurfa

Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi

Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi Yüksek süt verimli damızlık koyunlar Şanlıurfa'da yetiştiriliyor Şanlıurfa'da yaygın olarak yetiştirilen lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen İvesi cinsi koyunlarının kuzuları ile buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

14.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:55
Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi

Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi

Yüksek süt verimli damızlık koyunlar Şanlıurfa'da yetiştiriliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaygın olarak yetiştirilen lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen İvesi cinsi koyunlarının kuzuları ile buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Tek Tek Dağları alanı içerisinde yer alan Tek Tek Araştırma İstasyonunda lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen İvesi cinsi koyunları, damızlık olarak yetiştiriliyor. Doğal ortamda yetiştirilen ivesi koyunların kuzularla buluşması havadan görüntülendi. Araştırma İstasyonunda bakılan kuzuların saniyeler içinde tek tek anneleriyle buluşma anı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

"İvesi koyunu bir inek kadar süt verebiliyor"

Proje ile Türkiye'nin et ve süt ihtiyacının karşılanması ile yetersiz kalan hayvancılığın canlandırılması amaçlanıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, özellikle İvesi ırkının tercih edilmesinin hem süt hem de et veriminin yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Çetiner, "İvesi koyunları bölgemizin bir çeşit ırkıdır. Bu ırkın yavaş yavaş kaybolmaya başladığını gördük. Bu ırkın kaybolmaması için halk elinde ıslah projelerimizi başlattık. Bunun yanında kendi tesislerimizde ivesi koyunun geliştirilmesi için proje geliştirdik. Yine halk elinde ıslah projelerine ne paralel olarak tesislerimizde elit sürü oluşturmaya çalışıyoruz. İvesi koyununun etine büyük talep var. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri çok tercih ediyorlar. Amacımız bu bölgede bu hayvan ırkının yaygınlaştırmak, et verimini artırmak ve süt verimini artırmaktır. Projelerimiz ile ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu koyunlar günlük ortalama 2 ile 2,5 kilogram süt verebiliyor. Hem etçil hem de sütçül olan bu ivesi koyunlarımızın ırkının devam ettirilmesi amacıyla hem halk elinde ıslah ediyoruz hem de hem de kendi tesisimizde elit sürüsünü oluşturuyoruz" dedi.

Doğal ortamda organik besin

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Tek Tek Araştırma İstasyonunda görevli Veteriner Hekim Reşit Demir, ivesi ırkı koyunlarına talebin artığını ifade etti. Demir, "Biz burada GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde ivesi koyunlarının süt ve et verimini artırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Gayemiz burada bu süt verimi yüksek olan koyunların süt verimini istenilen seviyeye çıkarmaktır. Bu potansiyeli hem halk elindeki ıslah projemiz hem de bu tesisimiz ile ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burada kaliteli koçlar elde etmek için çalışmalarımız da sürüyor. Burası tamamen doğal ortamdan oluşan Tek Tek Dağları'nın hemen dibindeyiz. Baharla birlikte bu alanlarda türlü türlü envai etlar yetişti. Bu envai otlarla koyunlarımız besleniyor. Doğal ortamda organik bir şekilde beslenmeleri yapılıyor. Bu doğal ortamda doğal otlar ile koyunlarımız beslendiği zaman ister istemez hem et verimi hem de süt verimi artıyor. Aynı zamanda etin lezzeti de daha güzel oluyor. Bu ivesi ırkı koyunu çok dayanıklı bir hayvandır. Çok dayanıklı bir hayvan olmasından dolayı zaman zaman diğer illerden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bu tesisimize gelerek buradan koyunları alıp götürüyorlar. Buradan koyunları alıp götürenler daha sonra bize dönüş yapıyorlar memnun kaldıklarını belirtiyorlar" ifadelerini kulandı.

Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Gülben Ergen Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Kuzuların anneleri ile buluşması böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:39:53. #1.15#