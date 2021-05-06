Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu
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Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Güncel

Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu Çobanlar en fazla sisli havalardan korkuyor Kış boyunca ağılından pek dışarı çıkamayan küçükbaş hayvanlar havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen çayırda yayılmaya başladı.

Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu

Çobanlar en fazla sisli havalardan korkuyor

TRABZON - Kış boyunca ağılından pek dışarı çıkamayan küçükbaş hayvanlar havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen çayırda yayılmaya başladı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde yayla öncesi mezrada otlayan koyun ve kuzuların havadan çekilen görüntüleri doğayla iç içe olan güzelliğini gözler önüne seriyor.

İlçeye bağlı Gürgendağı mevkiinde, yayla yolculuğu öncesi hayvanlarını mezrada otlatan Özkan Kuru yaklaşık 8 yıldır çobanlık yaptığını belirterek kendileri için en tehlikeli anın sisli havalar olduğunu söyledi. Sisli havada sürünün şaşırıp sağa sola gitmesiyle birlikte özellikle kurtların saldırısına uğrayarak telef olabileceğini ifade eden Kuru, en büyük yardımcısının köpekler olduğunu söyledi.

Yörede hayvancılıkla uğraşanların bazıları şimdiden yaylaya çıktığını belirten Kuru, "Yayla zamanına artık çok kısa bir süre kaldı. Bazıları yaylaya gitti, biz de nasipse bayramda çıkacağız. Yayla öncesi hayvanlarımızı otlatıyoruz. Havalar ısınıp otlar yeşermeye başladığında hayvanlarımızı dışarı çıkartıyoruz. Sabah çıkartıp akşam saatlerinde geri dönüş yapıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyorum. Sürüde 10 günlük kuzular var. Sürüdeki hayvanlar hepsi beni tanıyor, 'gel' desem geliyor, 'git' desem gidiyor" dedi.

Bu mevsimin sisin de bölgede en yoğun olduğu dönem olduğunu hatırlatan Kuru, sisli havalardan korktuğunu çünkü sisli havalarda kurt saldırısı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kuru "Koyunlarımız için en tehlikeli düşman kurtlar. Sisli havada dağıldıkları zaman kurtların sürüdeki havyanları kapma durumu var. Buralarda kurt, Ayı var dolayısıyla koyunları, kuzuları kaptıkları oluyor. Sürüdeki hayvanlarım küçüklükten beri büyüttüğüm için hepsi beni tanıyor. Onları elimle besliyorum. Dışarı çıktıkları zaman peşimden geliyorlar. Eksilmelerini kuzuların annelerini ya da, koyunların yavrularını aramaya başlamasıyla daha iyi anlaşılıyor. Köpeklerimiz var onlar da sürüyü koruyor" diye konuştu.

Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu
Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu
Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu
Kuzular yayla yolculuğu öncesi mezraları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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