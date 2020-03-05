Kuzular Kurtlara Karşı 2 Filmi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

Küçük bir kasabada, sessiz ve huzurlu bir yaşan süren kurt ve kuzular herkesin dikkatini çeker. Onların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşaması pek görülen bir durum değildir. Bir gün kara kurtların efendisi Gark, kurt ve kuzuların bir arada yaşadığını öğrenir. Duydukları karşısında deliye dönen Gark, Gri adlı kurdu öncülüğündeki sürüyü dağıtmaya karar verir. Çünkü ona göre böyle bir durumun olması doğanın kanunlarına aykırıdır. Gark vakit kaybetmeden kara kurtları ile birlikte yola koyulur. Kurt ve kuzular yaşamlarına tehlikeye atan Gark ve kurtlarına karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Gark'ın kara kurtlarıyla karşı karşıya gelen Gri'nin kabilesi zorlu bir mücadeleye girişir.

2016 yapımı Kuzular Kurtlara Karşı filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Vladimir Nikolaev oturuyor.

Yönetmen: Vladimir Nikolaev

Senaryo: Vladimir Nikolaev, Robert Lence

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Sheep And Wolves 2/ Volki i ovtsy. Khod sviney

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 22.03.2019



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Kaynak: InterSinema.com