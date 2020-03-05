Kuzular Kurtlara Karşı 2 Filmi
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Küçük bir kasabada, sessiz ve huzurlu bir yaşan süren kurt ve kuzular herkesin dikkatini çeker. Onların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşaması pek görülen bir durum değildir. Bir gün kara kurtların efendisi Gark, kurt ve kuzuların bir arada yaşadığını öğrenir. Duydukları karşısında deliye dönen Gark, Gri adlı kurdu öncülüğündeki sürüyü dağıtmaya karar verir. Çünkü ona göre böyle bir durumun olması doğanın kanunlarına aykırıdır. Gark vakit kaybetmeden kara kurtları ile birlikte yola koyulur. Kurt ve kuzular yaşamlarına tehlikeye atan Gark ve kurtlarına karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Gark'ın kara kurtlarıyla karşı karşıya gelen Gri'nin kabilesi zorlu bir mücadeleye girişir.
2016 yapımı Kuzular Kurtlara Karşı filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Vladimir Nikolaev oturuyor.
Yönetmen: Vladimir Nikolaev
Senaryo: Vladimir Nikolaev, Robert Lence
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sheep And Wolves 2/ Volki i ovtsy. Khod sviney
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.03.2019
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Kaynak: InterSinema.com