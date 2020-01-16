Kuzular Firarda: Uzay Parkı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
16.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:21
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Kuzular Firarda: Uzay Parkı"
Richard Phelan ve Will Becher'in yönettiği animasyon film Kuzular Firarda'nın devam hikayesi "Kuzular Firarda: Uzay Parkı", Shaun ve çiftlikteki arkadaşlarının bu kez uzaydan misafirleri Lu-La ile yaşadıkları maceraları odağına alıyor.
Kaynak: AA