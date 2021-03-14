Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı

14.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:00
Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Kuzuköy Barajı'nın yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Kuzuköy Barajı'nın yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Gövde dolgu çalışmalarının devam ettiği projenin yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Demirci'de bin 500 dekar verimli tarım arazisine can suyu sağlayacak Kuzuköy Barajı'nda sona yaklaşılıyor. Yaklaşık yüzde 60'ı tamamlanan barajın yıl sonuna kadar tüm üniteleriyle bitirilmesi hedefleniyor. İnşaatta halen gövde dolgu çalışmaları devam ediyor. Temelden yüksekliği 39 metre olan Kuzuköy Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Hedeflerinin Kuzuköy Baraj inşaatını yıl sonuna kadar bitirerek su tutmak olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İnşaatta şu anda gövde dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç ay içerisinde 190 bin metreküplük dolguyu tamamlayarak gövde dolgusunu bitireceğiz. Daha sonra ise dolusavak ve vana odası imalatlarımızı hızla tamamlayarak 9 ay içerisinde barajda su tutacağız " diye konuştu.

"Kuzuköy Barajı ve Sulaması Projesi" vatandaşın hizmetine girdikten sonra tarlalardaki verim artacak, sulama maliyetleri düşecek. Bölge üreticisi 2021 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 2,1 milyon lira daha fazla kazanacak. - MANİSA

Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı
Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Rasim Öztekin Pelin Öztekin Meghan Markle
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:02:16. #1.15#
title