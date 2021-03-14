Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Kuzuköy Barajı'nın yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Gövde dolgu çalışmalarının devam ettiği projenin yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Demirci'de bin 500 dekar verimli tarım arazisine can suyu sağlayacak Kuzuköy Barajı'nda sona yaklaşılıyor. Yaklaşık yüzde 60'ı tamamlanan barajın yıl sonuna kadar tüm üniteleriyle bitirilmesi hedefleniyor. İnşaatta halen gövde dolgu çalışmaları devam ediyor. Temelden yüksekliği 39 metre olan Kuzuköy Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Hedeflerinin Kuzuköy Baraj inşaatını yıl sonuna kadar bitirerek su tutmak olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İnşaatta şu anda gövde dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç ay içerisinde 190 bin metreküplük dolguyu tamamlayarak gövde dolgusunu bitireceğiz. Daha sonra ise dolusavak ve vana odası imalatlarımızı hızla tamamlayarak 9 ay içerisinde barajda su tutacağız " diye konuştu.

"Kuzuköy Barajı ve Sulaması Projesi" vatandaşın hizmetine girdikten sonra tarlalardaki verim artacak, sulama maliyetleri düşecek. Bölge üreticisi 2021 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 2,1 milyon lira daha fazla kazanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı