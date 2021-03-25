Kuzugöbeği altınla yarışıyor
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Kuzugöbeği altınla yarışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuzugöbeği altınla yarışıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen sene fiyatı 70-80 liraya kadar düşen kuzugöbeği, bu yıl kilosu 300 liradan pazardaki yerini aldı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen sene fiyatı 70-80 liraya kadar düşen kuzugöbeği, bu yıl kilosu 300 liradan pazardaki yerini aldı.

Mart ve Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde onaran, kanser tedavisinde etkili olan ve içeriğinde bol miktarda potasyum ve kalsiyum bulunan mantar türlerinden kuzugöbeğinin kilosu 300 liradan satılıyor.

Muğla'da vatandaşlar tarafından çok sevilen kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında satılan kuzugöbeği mantarının kilosu 300 liradan satılıyor.

30 senedir kuzugöbeği topladığını söyleyen Münevver Ölmez, "Soğuk hava şartları nedeniyle bu sene kuzugöbeği bulmakta zorlanıyoruz. Sabah gittiğimiz dağdan akşama kadar üç tane kuzugöbeğiyle geri döndüğümüz oluyor. Bu nedenle bu yıl fiyatı çok yüksek. Vatandaş fiyatın 300 lira olduğunu duyunca şaşırıyor. Geçen sene bu fiyat 70-80 liraya kadar düşmüştü" dedi. - MUĞLA

Kuzugöbeği altınla yarışıyor
Kuzugöbeği altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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