Kuzucu: "Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Kuzucu: "Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok" - Haber
AK Parti, Politika

Kuzucu: "Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok"

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, "Kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden...

28.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:20
Kuzucu:

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, "Kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden yararlanabilmektedirler" dedi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbankası aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara sunulan 25 bin TL'lik kredi kullandırımı konusunda kamuoyunu ve esnafları yanlış yönlendirici bilgilerin, sosyal medya ve yerel gazetelerde yer aldığını gördüklerini belirten Kuzucu, açıklama yapma zarureti içinde bulunduklarını kaydetti.

Kuzucu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "25 Mart 2020 Çarşamba günü Milletvekilimiz Hasan Çilez'e ilettiğimiz talepler üzerine Sayın Milletvekilimiz Halkbankası Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler neticesinde 26 Mart 2020 Perşembe günü itibariyle Esnaf Kefalet Kooperatifine hali hazırda kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden yararlanabilmektedirler. Esnaf Kefalet Kooperatifinde hali hazırda kredi bakiyesi bulunan esnaflarımız, bu krediden yararlanabilmek için kooperatife başvuru yapmak kaydıyla, kooperatif kredi kullandırma koşulları çerçevesinde bu krediden istifade edebilmektedir." - AMASYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haber
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Bilim Kurulu üyesi 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haber
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Haber
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Yalın Ender Saraç Fahrettin Koca
Spor Falcao Lionel Messi Lionel Messi Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rize Kadın İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kuzucu: "Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:15:06. #1.14#
title