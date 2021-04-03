Kuzu ve koyunların duygusal buluşması
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Kuzu ve koyunların duygusal buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüzlerce kuzu anneleriyle böyle buluştu.

Yüzlerce kuzu anneleriyle böyle buluştu. Anne ve yavrusunun buluşması her canlı için çok değerli.

Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesindeki koyun ve kuzuların buluşmasıyla da ortaya bu güzel

görüntüler çıktı. Renkli anların yaşandığı o dakikalar havadan da kaydedildi.

Annelerin hepsi aynı görünse de yavrular annelerini kokusundan tanıdı. Koklaşmaların devamında anne ve yavruların buluşmaları ise görülmeye değerdi.

Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar daha sonra bakımlarını itinayla yapan görevliler tarafından yeniden ağıllarına alındı.

-İHA-

Kuzu ve koyunların duygusal buluşması
Kuzu ve koyunların duygusal buluşması
Kuzu ve koyunların duygusal buluşması
Kuzu ve koyunların duygusal buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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