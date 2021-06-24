"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu Kayseri'de sergilenecek

"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı açık hava çocuk oyunu Kayseri'de sergilenecek.

"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı açık hava çocuk oyunu Kayseri'de sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nil Ünlü Avcıl tarafından yazılan oyun, İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçıları tarafından "Gezen Sahne Kamyon Tiyatrosu"nda 1-3 Temmuz'da sahnelenecek.

Dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendiren oyun, 1 Temmuz'da Pınarbaşı ilçesinde, 2 Temmuz'da Bünyan ve Talas ilçelerinde, 3 Temmuz'da ise Develi ve Yahyalı ilçelerinde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin