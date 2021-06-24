"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu Kayseri'de sergilenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu Kayseri'de sergilenecek

'Kuzu Maydonoz'un Maceraları' oyunu Kayseri'de sergilenecek
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı açık hava çocuk oyunu Kayseri'de sergilenecek.

"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı açık hava çocuk oyunu Kayseri'de sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nil Ünlü Avcıl tarafından yazılan oyun, İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçıları tarafından "Gezen Sahne Kamyon Tiyatrosu"nda 1-3 Temmuz'da sahnelenecek.

Dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendiren oyun, 1 Temmuz'da Pınarbaşı ilçesinde, 2 Temmuz'da Bünyan ve Talas ilçelerinde, 3 Temmuz'da ise Develi ve Yahyalı ilçelerinde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu Kayseri'de sergilenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:46:54. #1.15#

title