Kuzu fırın tarifi nasıl yapılır? Masterchef Hababam sınıfı yemekleri! Kuzu fırın nasıl yapılır? Kuzu fırın malzemeleri nedir?

Kuzu fırın tarifi nasıl yapılır? Kuzu fırın malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kuzu fırın tarifi, et yemekleri arasında özel yeri vardır. Masterchef'te bu akşam yapılan yemeklerden birisi olan kuzu fırın tarifi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kuzu fırın tarifi, günün merak edilen MasterChef yemek tarifleri arasında yer alıyor.Peki, kuzu fırın nasıl yapılır? İşte 24 Kasım MasterChef 2021 kuzu fırın tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası…

KUZU FIRIN TARİFİ MALZEMELERİ

1. Kemiksiz kuzu but

2. Kemikli kuzu but

3. Arpacık soğan

4. Soğan

5. Domates salca

6. Maydanoz

7. Kereviz sapı

8. Defneyaprağı

9. Sarımsak

10. Çubuk tarçın

11. Tane karabiber

12. Tuz

13. Patates

14. Havuç

15. Domates

16. Biber

KUZU FIRIN NASIL YAPILIR?

İncikleri çıkartılmış kuzu butu dilerseniz bütün olarak veya porsiyon sayınıza göre böldürerek kullanabilirsiniz.

Tavanızı kızdırın ve kuzu butu arkalı önlü kızartarak mühürleyin.

Patates, soğan ve biberleri irice doğrayın.

Fırın kabınızı bolca sıvı yağ ile yağlayın.

Önce kuru soğanları, sonra patates, biber ve domatesleri fırın kabına yerleştirin.

Tuz ve karabiber ilave edin.

Mühürlenen Etlerin üzerine bıçak ile delikler açın.

Tane karabiber ile sarımsakları etlerin içerisine yerleştirin ve eti tuzlayın.

Üzerini pişirme kağıdı ile örtün, sonra alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde kapatın.

220 derece ısınmış fırında 1.5saat pişirdikten sonra, ısıyı 180 dereceye getirin ve 1.5 saat daha pişirin.

10 dakika kadar bekletip servis edin.

PÜF NOKTASI

Son 15 dakikada üzeri açık olarak fırında etlerin kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Etlerin kurumaması için kızartma esnasında bir kaşık yardımı ile etlerin üzerine etin suyundan dökmelisiniz.

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