KUZKA, özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Desteği Programı ilan edildi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında özel sektöre 1 milyon liralık destek sağlanacak.

2022 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek (YD_TD) Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine sağlanacak destek ile "Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması ve İşletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi" amaçlanıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen teknik destek programına proje başvurusu yapmak isteyen özel sektör kurumları bu tarihten itibaren projelerini ajansa sunabilecekler. 31 Ağustos tarihine kadar açık olacak teknik destek programına "Özel İşletmeler" Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin artırılması ve işletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi alanlarında danışmanlık desteği almak üzere proje başvurusu yapabilecek.

TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı ile 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı amaç ve öncelikleri doğrultusunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programına 2022 yılı bütçesinden toplamda 1 milyon TL kaynak sağlanacak.

Potansiyel başvuru sahiplerine proje hazırlana çağırısı yapan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanması gerektiğini bildirdi. Başvuru dönemleri ise şu şekilde;

Mart- Nisan : Son başvuru tarihi 30 Nisan 2022.

Mayıs-Haziran: Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.

Temmuz-Ağustos: Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi