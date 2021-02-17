KUZKA'nın "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri" yarın başlıyor
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KUZKA'nın "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri" yarın başlıyor

17.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:07
KUZKA'nın

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri" serisi, Model Fabrika Yalın Üretim ve İyi Uygulama Örneği semineriyle başlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri" serisi, Model Fabrika Yalın Üretim ve İyi Uygulama Örneği semineriyle başlıyor.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerler serisinin 18 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te çevrim içi olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Seminerin kamu ve özel sektörden tüm ilgililere açık olacağı anlatılan açıklamada, Ankara Sanayi Odası iştiraki olan Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ile Megasan Tıbbi Medikal Cihazlar İmalatı İşletmesi Ar-Ge Birimi yetkilisi Recep Çelikten'in konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Programın ilk bölümünde model fabrikanın faaliyetleri, üretimde israfların önüne geçmek amacıyla yalın üretim kavramı ve işletmelere yalın üretim yetkinliği kazandırma, operasyonel mükemmellik, yönetim altyapısı ve yetkinlikler hakkında bilgiler aktarılacak. İkinci bölümde ise ocak ayında tamamlanan Öğren-Dönüş Eğitim Programı'na katılan firmanın yetkilisi, program sonrasında elde ettikleri saha uygulama sonuçlarını paylaşacak. Toplantıya katılım için 'www.kuzka.gov.tr' web sitesinde yer alan linkten kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra e-posta adresine gönderilen linkle toplantıya katılım sağlanabilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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