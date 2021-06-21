KUZKA'nın çevrim içi mentorluk eğitimi başvuruları başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından kadın kooperatifi ve girişimci derneklerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla mentorluk eğitimleri düzenlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından kadın kooperatifi ve girişimci derneklerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla mentorluk eğitimleri düzenlenecek.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin "Kadın ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programı" kapsamında düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada, TR82 bölgesinde mentor havuzunun genişletilmesi amacıyla düzenlenecek eğitimlerle yerel kadın örgütlerinin desteklenmesi ve genç girişimcilik ile mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Bölgenin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkacak yeni iş fikirlerinin fikir aşamasından projelendirilmesine kadar tüm süreçlerde desteklenmesini sağlamak amacıyla mentorlerin yetiştirileceğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitime katılacak adayların belirlenmesi ise başvuru formunda yer alan kriterlere göre en uygun adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan oranında aday eğitime katılmak üzere davet edilecek. Eğitimin katılımcı kotası 30 kişi olup bu kotanın yaklaşık yüzde 80'inin özel sektör kurumlarından, yüzde 10'unun bölge üniversitelerinden ve kalan yüzde 10'unun ise kamu ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmesi planlanıyor. Eğitimin toplam katılımcı sayısının yüzde 20'sinin ise kadın olmasına ve tüm katılımcıların katıldıkları illere göre dengeli bir şekilde dağılımına dikkat edilecek. Belirlenen katılımcı kotalarında oranlar sağlanmaz ise bu durumda KUZKA tarafından uygun başvuru sahipleri arasından kotalar arası seçim yapılarak toplam katılımcı sayısına ulaşılacaktır."

Açıklamada, eğitim sonrası KUZKA mentor havuzunda yer alacak mentorlerin, ajans tarafından "Kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programı" kapsamında organize edilen bazı faaliyetlerde gönüllü olarak görev almaları için davet edilebileceği belirtildi.

Eğitimlerin 28-30 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğinin aktarıldığı açıklamada, "Eğitime katılmak isteyen paydaşlarımızın en geç 24 Haziran tarihi mesai bitimine kadar https://bit.ly/3q2IA7u linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra eğitime katılmaları için davet edileceklerin listesi 25 Haziran'da ajans web sitesinde duyurulacak olup ayrıca katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu