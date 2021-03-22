KUZKA'dan kaynak verimliliğine destek semineri
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KUZKA'dan kaynak verimliliğine destek semineri

22.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:45
KUZKA'dan kaynak verimliliğine destek semineri

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 2021 yılı kalkınma ajansları kaynak verimliliği teması ve yönetim danışmanlığı önceliği doğrultusunda başlattığı seminerler serisi "Enerji Verimliliği Destekleri-Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)" semineriyle devam ediyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 2021 yılı kalkınma ajansları kaynak verimliliği teması ve yönetim danışmanlığı önceliği doğrultusunda başlattığı seminerler serisi "Enerji Verimliliği Destekleri-Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)" semineriyle devam ediyor.

Bölgede kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik teknik destek programı ilan eden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), beşincisi gerçekleşecek "Enerji Verimliliği Destekleri - Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)" semineriyle söz konusu alanlarda danışmanlık ihtiyacı duyan işletmelerin proje desteklerinden faydalanmasını ve işletmelerin bu alanlarda bilgi birikimlerini artırmayı amaçlıyor.

KUZKA tarafından gerçekleştirilecek seminerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, enerji verimliliği konusunda sağlanan destekler- verimlilik artırıcı projeler konusunda bir sunum gerçekleştirecek.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımına açık olacak seminer 24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 14: 00'da çevrim içi ortamda zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Seminere katılmak isteyenler ajansın web sitesinden (www.kuzka.gov.tr) https://us02web.zoom.us/j/83131271128'pwd=dmFickZIV1g3T1NacVhaeU84Vk1MZz09 uzantılı link üzerinden kayıt yaptırmak suretiyle katılım sağlanabilenecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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