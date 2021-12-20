KUZKA'dan E-Ticaret ve E-İhracat Semineri

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR82 Bölgesi özel sektör firmalarına yönelik çevrim içi ortamda e-ticaret ve e-ihracat semineri düzenlenecektir.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri kapsamında düzenlenen e-ticaret ve e-ihracat semineri 24 Aralık 2021 Cuma günü Saat 14: 30 da başlayacak. Şenol Kanbur tarafından verilecek çevrim içi seminere özellikle TR82 Bölgesi özel sektör temsilcilerinin katılımı beklenmektedir.

Seminere uzantılı link üzerinden https://us02web. zoom. us/j/87051896664 katılım sağlanabilir.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

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