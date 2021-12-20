AKSARAY (İHA) - Kuzine soba içinden uyuşturucu çıktı

AKSARAY Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin kuzine soba içine sakladığı esrarı jandarma narkotik köpeği 'Kaput' buldu. Kuzine sobanın içinden yarım kilodan fazla esrar ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde bir şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Latif K. isimli şahsı ve ikametini takibe alan jandarma ekipleri, 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yürüttü. Yapılan takipler sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri Cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Latif K. evde yakalanarak gözaltına alınırken, jandarma ekipleri 'Kaput' isimli narkotik köpeği ile evde genmiş çaplı aramalar yaptı. Arama esnasında Kaput'un kuzine sobaya tepki göstermesi üzerine sobanın içini açan jandarma ekipleri 565 gram toz ve kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen Latif K. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.