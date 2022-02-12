Kuzgun Art Space, "Tümevarım" sergisiyle açıldı - Haberler
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Kuzgun Art Space, "Tümevarım" sergisiyle açıldı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Kuzgun Art Space,

Kuzgun Art Space, 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tümevarım" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Kuzgun Art Space, 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tümevarım" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi'nde açılan sergiyi, sanatçıların yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile davetliler de gezdi.

Çağdaş sanatın tüm alanlarından sanatçılara ev sahipliği yapma hedefiyle hizmete giren galeride, 19 sanatçıya ait 60 eser sergilendi.

Sergi, 5 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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