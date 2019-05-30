Kuzgun 16. sezon finali bölümüyle ekrana geldi! Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Meryem, Derviş'in kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Kuzgun dizisinin 16. bölümünde neler oldu? 17'nci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzgun dizisi hakkında merak edilenler…

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17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Kuzgun dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Kuzgun,Yusuf'un hayatına ilişkin bir delil bulmuştur. Öte yandan Meryem, hayatı ile oyun oynar. Dila ile Kuzgun ise aşklarıyla sınanacaktır. 16. bölümüyle sezon finali olan dizinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzgun, Ferman'ın evinden aldığı bir delille Derviş'e gelerek ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf'un hayatta olup olmadığını belirleyecektir. Meryem, Derviş'in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem artık mutlak bir ölümle yüz yüzedir.

DERVİŞ, KUZGUN'A BİR OYUN KURAR

Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal'ı da ateşe atacak bir hamlede bulunarak Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanmasına yol açacaktır. Kuzgun'un Dila'ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun'a tarafını belli etmesi, Dila'dan uzaklaşması büyük bir oyun planlar. Bu oyunun bir kolu Dila, öteki kolu Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila'yı göz göre göre çukura çeker.

Hem iki düşman hem de birbirlerinin aşkıyla yanıp tutuşan iki aşık olan Kuzgun ve Dila için düzenlene bu oyun hayatlarını baştan başa değiştirecektir. Kimin daha fazla bedel ödeyeceği belli olmayan oyunda iki tarafta derin yaralar alacaktır.