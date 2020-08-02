Kuzeyşehir'de yaşam başladı
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Kuzeyşehir'de yaşam başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'nde yaşam başladı.

Kuzeyşehir'de yaşam başladı
02.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'nde yaşam başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda aldığı göçle hızlı nüfus artışı yaşayan Gaziantep'te oluşan konut sıkıntısı için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOKİ işbirliğiyle Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'ni hayata geçirdi.

Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kuzeyşehir, market, kasap, bakkal, okul ve caminin yanı sıra geleneksel sokak yaşam unsurlarıyla canlandı.

Kuzeyşehir'de yaşayan vatandaşların, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden karşılayabilecek.

Kuzeyşehir'de oturan Remzi Kurt, mahalleden memnuniyetini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Çok mutluyuz, yaşam çok güzel. Evler çok iyi. Komşuluk ilişkileri sıkı. Kenar semtten geldik buraya kültür, insanlık, birlik ve beraberlik var. Ulaşım konusunda da otobüslerimiz saatinde geçiyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Halil Yaprak da Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla yatay mimarinin güzelliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Konut sayıları da artmaya devam ediyor. İnsanlar güzel, sosyal ilişkiler, komşuluk ilişkileri bize eski mahalle havasını yansıtıyor. Çok yüksek binaların olmaması, yatay dağılmış olması çok iyi düşünülmüş. İlişkiler çok iyi. Gaziantep kültürü farklı bir kültür. Başta yemeklerimiz olsun, sosyal ilişkilerimizde zaman zaman zorluk çekiliyor ama kısa sürede uyum sağlanıyor. Ulaşımda araç sayıları arttırıldı şu anda bir problem yaşamıyoruz."

Bahar Koca ise Kuzeyşehir'e yeni taşındıklarını ifade ederek, "Burada, hayat çok iyi geçiyor. Yaşam olarak, serinlik olsun çok iyi. İhtiyaçlarımızı da karşılıyoruz. Komşuluk ilişkileri iyi gidiyor. Kat sayılarının az olması avantaj kalabalık yaratmıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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