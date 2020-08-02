Kuzeyşehir'de yaşam başladı
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Kuzeyşehir'de yaşam başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilen Kuzey Şehir Toplu Konut Projesi'nde hayat başladı.

Kuzeyşehir'de yaşam başladı
02.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:35

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilen Kuzey Şehir Toplu Konut Projesi'nde hayat başladı.

Tüm detayları düşünülen ve yatay mimariyle yapılan yeni yaşam alanına yerleşen vatandaşlar oluşan mahalle kültürü ve evlerden memnun olduklarını dile getirdiler.

Son yıllarda aldığı göçlerle birlikte hızlı nüfus artışı yaşayan Gaziantep'te oluşan konut sıkıntısı için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'ni hazırlayarak, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Ankara-Gaziantep hattı arasında adeta mekik dokudu, gerekli girişimler sonuç verdi. Yapımına başlanan Kuzeyşehir'de yaşam başladı. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kuzeyşehir'de tüm detaylar düşünüldü. Gazi şehre, yeni bir yaşam vadeden Kuzeyşehir, çevre düzenlemesi kapsamında oluşturulan yeşil alanlarla birlikte bambaşka bir hayata pencere açtı.

Market, kasap, bakkal, okul ve caminin yanı sıra geleneksel sokak yaşam unsurlarıyla canlanan Kuzeyşehir'de yaşayan vatandaşlar; eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden karşılayabilecek. Sosyal donatıların yükseldiği ve mahalle kültürünün ortaya çıktığı yeni yaşam merkezinde Kuzeyşehirliler projeden memnun kalırken evler için Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Kuzeyşehirliler evler ve mahalleyi sevdi

Kuzeyşehir'de yaşayan Remzi Kurt, mahalleden memnuniyetini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Çok mutluyuz, yaşam çok güzel. Evler çok iyi. Komşuluk ilişkileri sıkı. Kenar semtten geldik buraya kültür, insanlık, birlik ve beraberlik var. Ulaşım konusunda da otobüslerimiz saatinde geçiyor" şeklinde konuştu.

İbrahim Halil Yaprak ise Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar ile yatay mimarinin güzelliğine değinerek, "Konut sayıları da artmaya devam ediyor. İnsanlar güzel, sosyal ilişkiler, komşuluk ilişkileri bize eski mahalle havasını yansıtıyor. Çok yüksek binaların olmaması, yatay dağılmış olması çok iyi düşünülmüş. İlişkiler çok iyi. Yeniler içinde başka illerden de gelenler var. Gaziantep kültürü farklı bir kültür. Başta yemeklerimiz olsun, sosyal ilişkilerimizde zaman zaman zorluk çekiliyor ama kısa sürede uyum sağlanıyor. Ulaşımda araç sayıları arttırıldı şu anda bir problem yaşamıyoruz" dedi.

Kuzeyşehir'e yeni taşındıklarını ifade eden Bahar Koca ise yeni yerleşimde hayatın çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Hayat çok iyi geçiyor. Yaşam olarak, serinlik olsun çok iyi. İhtiyaçlarımızı da karşılıyoruz. Komşuluk ilişkileri iyi gidiyor. Binamızdakiler çok sakin. Kat sayılarının az olması avantaj kalabalık yaratmıyor" diye konuştu.

Bahar Koca'nın oğlu Fatih Koca ise arkadaşlarıyla eğlendiklerini, rahat oyun oynayıp bisiklete bindiklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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