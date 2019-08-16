Kuzeyşehir 5'inci Etap için kura çekimi yapılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi yapılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5'ince Etap 2 bin 359 konut için kura çekilişi 21-22 Ağustos'ta Talat Özkarslı Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru alındı.
TOKİ, kuraya dahil edilmeyecek konut sayısını ise 142 olarak belirledi.
Kura sonucunda hak sahipleri, 2+1 daireye 175 bin 500 lira, 3+1 daireye ise 232 bin 500 ila 246 bin 500 lira ödeyecek.