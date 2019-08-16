Kuzeyşehir 5'inci Etap için kura çekimi yapılacak

16.08.2019 14:01

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5'ince Etap 2 bin 359 konut için kura çekilişi 21-22 Ağustos'ta Talat Özkarslı Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru alındı.

TOKİ, kuraya dahil edilmeyecek konut sayısını ise 142 olarak belirledi.

Kura sonucunda hak sahipleri, 2+1 daireye 175 bin 500 lira, 3+1 daireye ise 232 bin 500 ila 246 bin 500 lira ödeyecek.

Kaynak: AA