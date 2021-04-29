Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak… Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? İşte, detaylar…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 30 Nisan Cuma günü 20.00'de ekrana gelecek.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

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MUSTAFA KESER