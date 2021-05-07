Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? 7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor?

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 7 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Her hafta müzik dünyasından sanatçıları ağırlayan Volkan Konak bu hafta kimleri davet ediyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan sanatçılar kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4. Bölüm fragmanını izle!

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 7 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Her hafta müzik dünyasından sanatçıları ağırlayan Volkan Konak bu hafta kimleri davet ediyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan sanatçılar kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4. Bölüm fragmanını izle! İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümüyle izleyenlere keyifli saatler yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 7 Mayıs konukları Berkay ve Kirabiye olacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 4. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!