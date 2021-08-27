'Kuzeyin Oğlu' Kuruçeşme'de esti

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi Volkan Konak'ı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi Volkan Konak'ı ağırladı.

'Dadaloğlu şarkısıyla konserine başlayan Konak, "Bize insan lazım insan... Bakın yukarıya gökyüzünde niye yıldız yok biliyor musunuz? Yıldızlar buraya inmiş" diyerek hayranlarından büyük alkış aldı.

'Göklerde Kartal Gibi', 'Mimoza Çiçeği', 'Aleni' gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Volkan Konak, sevenleriyle muhteşem düetlere imza attı. Kuruçeşme'yi dolduran yüzlerce müzikseverin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Konak, şiirsel anlatımıyla, anlattığı hikayeleriyle dinleyicisini hem güldürdü hem hüzünlendirdi.

"DÜNYANIN EN ROMANTİK KONSER MEKANI"

Konser öncesinde magazin basınının sorularını yanıtlayan Volkan Konak, "Ülkem ve mesleğim adına çok mutluyum böyle güzel bir konser mekanına sahip olduğumuz için… Dünyada bu kadar romantik bir konser alanı ben bilmiyorum. İnsanlar manzarayı seyretmekten sahneye bile bakamayabilir. Bu mekanda herkes dile gelip şarkıcı olur" dedi.

'ROMAN YAZABİLİRİM'

Konak, "Stand-up yapalım gibi teklifler geliyor. Ben istemedim. Çünkü anlattığım hikayeler çok seviliyor ve bu durumun müziğimin önüne geçmesinden korkuyorum. Kitap yazmaya gelince aşk hikayesini anlatan bir roman yazabilirim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı