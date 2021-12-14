Kuzeyin Kızı'ndan Karadeniz kokan yorum

TRABZON (İHA) - Nisan Nicole Rona, "Kim" isimli yepyeni şarkısı ve klip ile dinleyicilerine merhaba dedi.

Müzik dünyasının başarılı seslerinden Nisan Nicole Rona, memleketi Trabzon'a sevgisini, film müziği tadında başlayıp, Deep house-pop tarzında devam eden bir Karadeniz eseri ile gösterdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra İngiltere, Jazz, Blues ve Soul müzik üzerine master yapan Nisan Nicole Rona, beğenilen çalışmalarının ardından sürpriz bir çalışmayla hayranlarına "merhaba" dedi.

Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısına yaptığı yorumla adından söz ettiren Nisan Nicole Rona yeni çalışmasında Karadeniz müziğine farklı bir yorum getirdi. Sözü müziği Zeki Uçkan'a aranjesi Can Tosun'a ait olan "Kim" adlı Karadeniz şarkısını yorumlayan ve eseri Trabzon Araklı'da kliplendiren Rona memleketi olan Trabzon'da bu çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine "Kuzeyin Kızı" olarak seslenen dinleyicilerine, "Beni tanıyanlar benden yıllardır bir Karadeniz eseri seslendirmemi istiyorlardı. Ben de bu yeni çalışmam da onların bu isteğini yerine getirmiş oldum. Klip çalışmamızı da Trabzon Araklı'da harika bir doğa ve manzara eşliğinde çektik. Klip de Oyuncu arkadaşım Talat Can Büyükaltay da bana eşlik etti. Çok içime sinen bir çalışma yaptık. Kısa sürede dijıtal platformlarda üst sıralarda göreceğiz" dedi. - BURSA

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