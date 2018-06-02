Kuzeydoğu'da Erzurum İlk Sırada

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik bölgesinde son 17 yılda bin 128 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum'un bölge toplamında teşvikli yatırım payı nisan ayında yüzde 28.5, bu yılın ilk dört ayında yüzde 27.58, 2001-2018 yılları düzeyinde ise yüzde 35.37 oldu.

KUZEYDOĞU NİSAN

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde bu yılın nisan ayında 5 bölgesel, 2 de genel toplam 7 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 55, genel yatırımlar için de 21 olmak üzere toplam 76 milyon TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 389, genel yatırımlarda 324 kişilik iş alanı oluşturuldu.

KUZEYDOĞU OCAK-NİSAN

Bölgede 2018 yılının ilk dört ayı kapsamında 20 bölgesel, 9 da genel bazlı toplam 29 yatırım teşvik uygulamasından yararlandı. Bölgesel yatırımlar için 255, genel yatırımlar için 80 milyon olmak üzere toplam 336 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 23, genel yatırımlarda 331 kişilik iş kapasitesi öngörüldü.

KUZEYDOĞU 2001-2018

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 2001-2018 yılları kapsamında 386 bölgesel ve 740 genel kategoride toplam bin 128 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 3.3 milyar, genel yatırımlar için de 6.5 milyar olmak üzere toplam 12.2 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 19 bin 422, genel yatırımlarda ise 9 bin 500 kişi iş edindi. - ERZURUM