Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından mesleki eğitim kurumlarına destek

30.10.2019 16:36

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ile Bayburt'taki mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapılarının geliştirilmesi ve kaliteli eğitimin sağlanması amacıyla 5 milyon 250 bin liralık mali destek sağlayacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programda, KUDAKA'nın "2019 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" açıklandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, programda yaptığı açıklamada, KUDAKA'nın, bölgenin potansiyelini ortaya çıkarma ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Bölgedeki sorunların giderilmesi ve destek sağlanması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Demirdöğen, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son dönemlerde özellikle istihdamla ilgili sorunların artması ile eleman ihtiyacına yönelik çalışmalar da arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nitelikli eleman yetiştirilmesini en öncelikli konuları arasına aldı. Program özellikle bölgede nitelikli eleman ihtiyacını azaltmaya yöneliktir. Nitelikli eleman yetiştirilmesi için kurumlarda ihtiyaç duyulan makine, araç ve gereç ile atölye ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor. Yani elinizde keser yoksa sandalye yapamazsınız yada başkasına çivi çakmayı öğretemezsiniz. Birtakım imkanlar olmadan meslek erbabını yetiştirmek çok zordur."

Demirdöğen, program kapsamında Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul ve kurumların envanterin çıkarıldığını ve okulların ihtiyacı doğrultusunda projelerin değerlendirileceğini kaydetti.

KUDAKA Program Yönetim Birimi Başkanı Fatih Yılmaz da programın bölge için önem arz ettiğini belirterek, "Öncelikle programla iş birliği modeli oluşturuyoruz. Böylelikle insan kaynağımızı geliştiriyoruz. Bu insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla da okullardaki eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Erzurum, Erzincan ile Bayburt'taki mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapılarının geliştirilmesi ve kaliteli eğitimin sağlanması amacıyla 5 milyon 250 bin liralık mali destek sağlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ilgili eğitim kurumlarının yetkililerine programın detayları konusunda sunum yapıldı.

Kaynak: AA