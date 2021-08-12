Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etmiştir.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etmiştir.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye Bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 2 detayları:

Programın Adı

SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

ALTYAPI PROGRAMI-2

Referans Numarası

TRA1/21/REKABET2

Programın İlan Tarihi

06/08/2021

Programın Bütçesi

20. 000. 000 TL

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

Azami 4 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

Azami 2 adet

Programın Genel Amacı

Bölgede öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması.

Programın Özel Amacı

Bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi ile girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması,

Öncelik 3: Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu sektördeki işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, ürünlerin yenilikçi yöntemler ile işlenmesi, sektörde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması

Asgari/Azami Destek Miktarları

Asgari Destek Tutarı: 200. 000 TL Azami Destek Tutarı: 1. 500. 000 TL Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az veya %75'inden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Birlikler, kooperatifler, Organize sanayi bölgeleri, Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kaynak: Habermetre