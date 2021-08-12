Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etmiştir.
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etmiştir.
Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye Bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.
Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 2 detayları:
Programın Adı
SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
ALTYAPI PROGRAMI-2
Referans Numarası
TRA1/21/REKABET2
Programın İlan Tarihi
06/08/2021
Programın Bütçesi
20. 000. 000 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı
Azami 4 adet
Destek Alınabilecek Proje Sayısı
Azami 2 adet
Programın Genel Amacı
Bölgede öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel Amacı
Bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.
Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi,
Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi ile girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması,
Öncelik 3: Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu sektördeki işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, ürünlerin yenilikçi yöntemler ile işlenmesi, sektörde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması
Asgari/Azami Destek Miktarları
Asgari Destek Tutarı: 200. 000 TL Azami Destek Tutarı: 1. 500. 000 TL Asgari ve Azami Destek Oranları
Projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az veya %75'inden fazla olamaz.
Azami Proje Süresi
24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Birlikler, kooperatifler, Organize sanayi bölgeleri, Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
Kaynak: Habermetre