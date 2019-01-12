Kuzeyden Doğuya Sıcak El

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir lisenin öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Yığınçal İlkokulundaki öğrenci kardeşlerini unutmadı. Özel lisede eğitim gören öğrenciler, edebiyat öğretmeni olan Elif Ereren aracılığıyla aralarında para toplayarak giysi, ayakkabı, kitap ve kırtasiye malzemeleri aldı.

Alınan malzemelerin Doğubayazıt İlkokulunda eğitim gören kardeşlerine ulaştırılması için katkı sağlayan Edebiyat Öğretmeni Elif Ereren, "Doğu illerinde eğitim gören öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına katkıda sağlamak adına, öğrencilerimizle birlikte bu kampanyayı başlattık" dedi.

Özel lisenin müdürü Tarık Kocamanoğlu ise, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yardımlaşma ve dayanışma adı altında başlattıkları proje vesilesiyle oradaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysi, atkı, bere, bot, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Bizler eğitimci olarak, her yıl farklı şehirlerde okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yığınçal İlk ve Ortaöğretim Okulu öğretmeni Murat Kuşlu gelen yardımların öğrencilerinin yüzlerini güldürdüğünü ifade ederek, "Sevgili arkadaşım Elif Ereren'in vesile olmasıyla özel lisede okuyan öğrencilerin okulumuza yaptıkları yardımlarından dolayı onlara çok teşekkür ederiz. Yardım kolilerinin içinde ihtiyacımız olan her şey vardı. İhtiyaçlarımızın bu kadar detaylı düşünülmesi ve kısa sürede ulaştırılması beni ve öğrencilerimi çok mutlu etti" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA