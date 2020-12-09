Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:24

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Antrenör Tuncay Öcal ile oyunculardan Ceren Nur Domaç ve Arelya Karasoy, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Öcal, Domaç ve Karasoy, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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