Kuzeyboru, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyor Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kulüp menajeri Cemalettin Kaş, yaptığı yazılı açıklamada, 1989'da il olan Aksaray'ın bugünlerde yeni bir sevinç yaşadığını belirtti.

Şehirde faaliyet gösteren dev bir markanın kurduğu kadın voleybol takımının Vestel Venus Sultanlar Ligine yükseldiğini anlatan Kaş, şunları kaydetti:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi Aksaray'ın tanıtımında, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına bir katkı sağlanacak. Ayrıca Aksaray, takım sporlarındaki en yüksek düzeyde başarı ile temsil edilmiş olacak. Türkiye Voleybol Federasyonun (TVF) aldığı kararla final oynamanın mümkün olmaması sebebiyle 4 takımı doğrudan terfi ettirmesiyle Aksaray Sultanlar Ligiyle tanışmış oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci devam ederken ve spor gündemden bu denli uzaklaşmışken TVF'nin yaptığı bu açıklama ile gelen bu başarı Anadolu'nun merkezinde bu şehri Vestel Venüs Sultanlar Ligi heyecanı ile tanıştırdı ve gündem artık Vestel Venüs Sultanlar Ligi oldu. Yeni sezonda Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele etmekten mutlu olacağız."

Kaynak: AA