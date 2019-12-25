Kuzeyboru, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne adım adım yaklaşıyor
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru, kritik maçta İlbank'ı deplasmanda 3-2 yendi.
25.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:18
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru, kritik maçta İlbank'ı deplasmanda 3-2 yendi.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanan Aksaray temsilcisi Kuzeyboru, 11 maçta 11 galibiyet ile grubunda namağlup liderliğini sürdürüyor.
Kuzeyboru, sultanlar ligine çıkmayı başarması halinde Aksaray'ı temsil eden ilk takım olacak.
Kaynak: AA
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