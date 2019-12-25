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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, adım adım Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ilerliyor.

25.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:17
Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri olan ekibi Kuzeyboru, adım adım Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ilerliyor. 

Lider Kuzeyboru, zirvenin takipçisi olan İlbank ile Ankara'da oynadığı maçta, rakibini 3-2 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı. 11 maçta aldığı 11 galibiyetle namağlup ünvanını da koruyan Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başarması halinde Aksaray ilini bu seviyede temsil eden ilk takım olacak.


Kaynak: DHA
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