Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

25.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:17

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, adım adım Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ilerliyor.

Lider Kuzeyboru, zirvenin takipçisi olan İlbank ile Ankara'da oynadığı maçta, rakibini 3-2 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı. 11 maçta aldığı 11 galibiyetle namağlup ünvanını da koruyan Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başarması halinde Aksaray ilini bu seviyede temsil eden ilk takım olacak.

Kaynak: DHA