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Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun namağlup lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, kendi sahasındaki son maçını en yakın rakibi İlbank ile oynayacak.

03.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:01
Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun namağlup lideri olan ekibi Kuzeyboru, kendi sahasındaki son maçını en yakın rakibi İlbank ile oynayacak. 

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve ligde lider durumda bulunan Kuzeyboru, galibiyeti ile haftayı kayıpsız kapattı. Aksaray'a dönen filenin sultanları, İlbank mücadelesi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Cumartesi günü son maçına çıkacak olan Kuzeyboru, İlbank karşısında alacağı galibiyetle Bursa'da oynanacak yarı final mücadelelerine şampiyon takım olarak gidecek.

Bugün gerçekleşen idman sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Tuncay Öcal, "Tıklım tıklım bir tribün istiyoruz. Bunun için cumartesi günü hep birlikte salonu dolduralım ve ligde şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşayalım" dedi.  

 


Kaynak: DHA

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