Kuzeyboru rakip tanımıyor
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Kuzeyboru rakip tanımıyor

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru, yenilgisiz liderliğini devam ettiriyor.

04.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:44
Kuzeyboru rakip tanımıyor

Kadınlar 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru, yenilgisiz liderliğini devam ettiriyor.

Temsilcisi Kuzeyboru ligde oynadığı 17 maçta 17 galibiyet alarak grubunda namağlup liderliğini sürdürüyor.

Sezona "sultanlar ligi" parolasıyla başlayan Kuzeyboru, 17 maç sonunda rakiplerine karşı 51 set alıp, sadece 8 set vererek önemli bir başarıya imza attı.

Kuzeyboru, gösterdiği üstün performansla hem ligde hem de play-off öncesi rakiplerinin dikkatini çekiyor.

Kaynak: AA
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