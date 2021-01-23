Kuzeyboru, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde hükmen galip sayıldı

Kuzeyboru Spor Kulübü, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında bugünkü rakipleri Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın maça çıkamayacak olması nedeniyle karşılaşmanın 3-0 hükmen lehlerine tescil edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Cumartesi günü yani bugün karşı karşıya geleceğimiz Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşması, rakip takımın karşılaşmaya çıkmayacak olması sebebiyle, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kulübümüz lehine 3-0 tescil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut