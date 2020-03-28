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voleybol, Türkiye, Spor

Kuzeyboru Kulüp Menajeri Cemalletin Kaş: Şampiyonluk için TVF kararı bekleniyor

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonunun kararını bekliyor.

28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:54
Kuzeyboru Kulüp Menajeri Cemalletin Kaş: Şampiyonluk için TVF kararı bekleniyor

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, şampiyonluk için Türkiye Voleybol Federasyonunun kararını bekliyor.

Kulüp menajeri Cemalettin Kaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Lig'inde şampiyonluk paralosı ile lige başlayan Kuzeyboru'nun, playoff yarı finallerinden finale çıkmayı başardığını belirtti.

Finallerin, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebi ile ertelenmesinin camiayı şampiyonluk hedefi için daha da kenetlediğini vurgulayan Kaş, şunları kaydetti:

"Aksaray'a Sultanlar Ligi getirmek için çok çalıştık, harika bir sezon geçirdik ve rakiplerimizin ve taraftarlarımızın, şehrimizin saygısını kazandık. Kadın sporunda Anadolu'nun ortasından bir başarı hikayesi çıkardık. Ama ortaya çıkan bu salgın durumu maalesef planlarımızı da alt üst etti. Tüm dünya gibi kulübümüzde sporcularımızda taraftarlarımızda mağdur oldu. TVF'den bir karar bekliyoruz, çünkü kulübümüz her şeyden önce insan diyerek tüm sporcularını karar sonrası derhal evlerine gönderdi. Yabancı oyuncularımızı da evlerine uğurladık. İnsanı ve vicdanı olarak yapmamız gerekeni yaptık. Oyuncularımızın haklarına sonuna kadar saygılıyız. Ekonomisi güçlü bir kulüp olarak kulüp çalışanları ve sporcularımızı tüm ödemelerini sözleşmeleri ne ise ona göre yapıyoruz yapacağız. Fakat bu süreçte finallerin çokta yapılabileceğini düşünmüyoruz. TVF finale kalan 4 güzide takımı, Kuzeyboru, Sarıyer, İlbank ve Kale1957 takımlarını üst lige terfi ettirmelidir. Sadece bir önceki yıl lig 14 takımdan oluşuyordu. TVF tarafından bu yıl 12 ye indirilmişti. Lig sonraki sezon tekrar 12 takıma indirilebilir diye düşünüyoruz tabi bu karar TVF'nin tasarrufudur. İnşallah önümüzdeki sezon her şey tüm takımlarımızın istediği gibi olur. Yaşadığımız bu süreç bizi daha çok birbirimize kenetledi."

Kaynak: AA

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