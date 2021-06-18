Kuzeybatı Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;19. 06. 2021 Cumartesi günü saat 03. 00 ile 18.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

19. 06. 2021 Cumartesi günü saat 03. 00 ile 18. 00 arası Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre