Kuzey Yıldızı oyuncuları can dostlarla
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Kuzey Yıldızı oyuncuları can dostlarla

Ekranlarda yayınlanan ve çekimleri Ordu'da yapılan 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin sevilen oyuncuları dizi çekiminden fırsat buldukça sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar.

Kuzey Yıldızı oyuncuları can dostlarla
26.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:33

Ekranlarda yayınlanan ve çekimleri Ordu'da yapılan 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin sevilen oyuncuları dizi çekiminden fırsat buldukça sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Dizi oyuncuları Ordu hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek can dostlarla bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan barınağı ziyaret eden dizi oyuncuları Berfin Nilsu Aktaş (Gökçe), Zeynep Koltuk (Şule), Emrah Özdilek (Doktor Cihan) ve Güzin Usta (Hadiye), uzun köpek ve kedilerin bulunduğu bölümleri gezdi.

Zeynep Koltuk, sıkı hayvansever çıktı

Barınağın konfor ve düzenine hayran kaldığını belirten ve dizide Şule karakterini canlandıran sanatçı Zeynep Koltuk, "Şu ana kadar gittiğim hiçbir barınağa benzemiyor. Ortam pırıl pırıl, hayvanlarımız mutlu olduklarını da bize gösteriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten özenerek ve hayvanları düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyor. Başkanımızın dili olmayan, bizlere muhtaç olan bu canlılara el uzatması muazzam bir şey. Ben bir hayvansever olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapmış ve daha da muhteşem başka projeleri de var. Bu canlar bizlere emanet" dedi.

Güzin Usta Ordu'ya yerleşecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başarılarını takdir eden ve Hadiye karakterini oynayan Güzin Usta, "Sokak köpekleri bu şekilde bakımlı olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Hilmi Güler'in başarılarını çok takdir ediyorum. Ordu için mutluluk verici bir durum. Ordu'ya yerleşmeyi düşünüyordum, şimdi daha çok istiyorum ve ben de buraya yardım etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kenafir gözlük kız'ın köpeği sağlıklı

Canlıların barınakta sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini söyleyen Berfin Nilsu Aktaş ise (Gökçe), "Burada bir sürü can var, bir sürü hayvanımız var. Buraya kendimiz bir köpek getirmiştik, şimdi onun burada iyi ve sağlıklı olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Diğer belediyelere örnek bir barınak olduğunu aktaran oyuncu Emrah Özdilek (Doktor Cihan), "Türkiye ne durumda bilmiyorum ama buradaki yapılan çalışmalarla barınak çok iyi durumda. Diğer belediyelere de örnek olacak bir barınak. Sokakta yardıma muhtaç bir köpek gördüğümüzde ilk olarak belediyeye ulaşıyoruz. Belediye de çok ilgileniyor gerekli her şeyi yapıyor. Bu özeni gösterenleri ve ortamı görmek için buraya geldik. Çalışmalar için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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