Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon 37. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk izle

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki!

Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız'ın çok yakın koruması olacaktır. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölümünde; Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız'ın çok yakın koruması olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzey'le Yıldız'ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta hem de Kuzey'in ilgisinden mutlu olmaktadır. Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir. Kuzey'in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız'ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 36. Bölümünde; Kuzey'in gizli düşmanı, bu defa da onu en zayıf noktasından vurmak istemektedir. Artık herkes tehlikenin ne denli boyutlara ulaştığını anlamıştır. Düşmanın nerden geleceği, kimi hedef alacağı belli değildir. Herkes bunun için seferber olmuştur. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey'i dolduruşa getirmek; Yıldız'ı da Kuzey'den uzaklaştırmak için uğraşır. Yıldız, Bulut'un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır. Bulut'un şakası yoktur ama Kuzey'in de Yıldız'ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

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Kuzey Yıldızı Aşk yeni bölümü 20.00'de başlayacak.

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