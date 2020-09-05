Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon 30. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. Sezon 1. bölüm. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk izle SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki!

Şule'nin "Ölüyorum ben Yıldız!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kuzey'in Yıldız'a yaylada evlilik teklifi etmesi izleyenleri heyecanlandırıyor. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şule'nin "Ölüyorum ben Yıldız!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kuzey'in Yıldız'a yaylada evlilik teklifi etmesi izleyenleri heyecanlandırıyor. Kuzey ve Yıldız'ın, "Papatya" şarkısı eşliğinde dans ettikleri romantik anlar ise yeni sezonda da aşklarının dolu dizgin devam edeceğini gösteriyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni sezonuyla bu ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. Bölüm: Duruma Kuzey ve Yıldız'ın terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.

Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir. Yıldız'la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız'dır. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar.

Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide'yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan'ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız'ından istediği karşılığı alamamıştır. Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır.

Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız'la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ