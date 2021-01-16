Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. Bölümünde Yıldız, bir kez daha hayal kırıklığına uğramış, bir daha asla yaşamam sandığı acıyı yine iliklerine kadar hissetmiştir.

Kuzey, yine başka bir kadınladır. Yıldız, bunun ağırlığıyla soluğu Yason Burnu'nda alır. Her şeyin şahidi olan kayalıklara anlatacaktır derdini. Fakat bu sefer Kuzey, suçsuzdur; asla dahil olmak istemediği, kurtulmak için fazlasıyla uğraştığı bir planın ortasında bulmuştur kendini.

Ama bunu Yıldız'a anlatabilmesi mümkün değildir. Yıldız, kurtulmak için var gücüyle uğraştığı, bir daha asla pençesine düşmem dediği güvensizlik duygusuyla baş başadır. Kuzey'in pes etmeye niyeti yoktur. Uğruna canından bile vazgeçtiği aşkı öyle kolay kaybetmeyecektir.

Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Kâh değirmenlere karşı savaşan Don Kişot olur, kâh dünyanın en güçlü adamı Kaptan Amerika olur. Ama bunların hiçbiri, yirmi yıllık ayrılıkla sınanmış Yıldız'a sökmez. Kuzey, Yıldız'a kendini affettirmek için, kendini temize çıkarmak zorundadır. Fakat Şahika, buna yanaşmaz. Yıldız'la yüzleşip, gerçekleri Yıldız'a anlatması mümkün değildir. Yıldız, Kuzey'in sözlerine de inanmamaktadır. Kuzey için çareler tükenmek üzeredir.

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