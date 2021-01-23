Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir?
Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir?
Berfin Nilsu Aktaş'ın içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Gökçe Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir? İşte detaylar haberimizde...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini "Berfin Nilsu Aktaş" canlandırıyor. Berfin Nilsu Aktaş dizideki karakterinin adı "Gökçe Mollaoğlu"dur.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU KARAKTERİ
Babasının biricik ortanca çiçeğidir. Adı gibi gök mavisi gözleri vardır.On sekiz yaşında, lise son sınıf öğrencisidir. Renkli kişiliği sayesinde girdiği her ortama ayak uydurur. Deli dolu, ele avuca sığmayan bir kızdır. Bu "taşkın"lığı, Kuzey'in başını fazlasıyla belaya sokacaktır.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR?
1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.
DİZİ PROJELERİ
2019 - Show TV/ Kuzey Yıldızı İlk Aşk/ Gökçe Karakteri - Director: Ersoy Güler
SİNEMA ÇALIŞMALARI
2019 - Rastlantı - Director: Onur Öğden
KATILDIĞI YARIŞMALAR
2018 - Geleceğin Starı - Director: Tamer İpek
KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?
İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu
Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu
Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu
Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu
Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu
Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu
Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu
Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu
Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu
Merve Şen: Nahide Kadıoğlu
Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu
Burak Can: Poyraz Kadıoğlu
İnan Yılmaz: Ruhi
Can Kızıltuğ: Osman
Korcan Kol: Emin
Şükrü Üçüncü: Şükrü
Gülşah Tosun: Esma
Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu
Ayçin İnci: Fahriye
Murat Makar: Engin