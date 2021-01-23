Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir?

Berfin Nilsu Aktaş'ın içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Gökçe Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Gökçe karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini "Berfin Nilsu Aktaş" canlandırıyor. Berfin Nilsu Aktaş dizideki karakterinin adı "Gökçe Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Babasının biricik ortanca çiçeğidir. Adı gibi gök mavisi gözleri vardır.On sekiz yaşında, lise son sınıf öğrencisidir. Renkli kişiliği sayesinde girdiği her ortama ayak uydurur. Deli dolu, ele avuca sığmayan bir kızdır. Bu "taşkın"lığı, Kuzey'in başını fazlasıyla belaya sokacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.

DİZİ PROJELERİ

2019 - Show TV/ Kuzey Yıldızı İlk Aşk/ Gökçe Karakteri - Director: Ersoy Güler

SİNEMA ÇALIŞMALARI

2019 - Rastlantı - Director: Onur Öğden

KATILDIĞI YARIŞMALAR

2018 - Geleceğin Starı - Director: Tamer İpek

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin