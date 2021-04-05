Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı full izle! Kuzey Yıldızı 59. bölüm fragmanı izle!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı full izle! Kuzey Yıldızı 59. bölüm fragmanı izle!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı full izle! Kuzey Yıldızı 59. bölüm fragmanı izle!

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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