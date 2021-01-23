Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?
Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?
Gizem Güneş'in içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Feride Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir? İşte detaylar haberimizde...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK: FERİDE MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride karakterini "Gizem Güneş " canlandırıyor. Gizem Güneş dizideki karakterinin adı "Feride Mollaoğlu"dur.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU KARAKTERİ
Kuzey'in, Yıldız'ı terk edip, annesiyle evlendiği yaştadır Feride. Üniversitede edebiyat bölümünde okumaktadır. Babasının ilk göz ağrısı, üç kız kardeşin en büyüğüdür. Yaşadıkları bu kara günlerde babasının en büyük destekçisi ve sırdaşıdır.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
30 Kasım 1995 doğumlu 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.
Oynadığı Diziler;
4N1K İlk Aşk (2018)
Kanatsız Kuşlar (2017)
İçimdeki Fırtına (2017)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Binbir Gece (2007)
Sinema;
Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)
Moya-Hitit Yıldızı (2011)
Tiyatro;
Shrek Müzikali
Aslan Kral Müzikali
Allattin
KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?
İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu
Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu
Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu
Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu
Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu
Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu
Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu
Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu
Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu
Merve Şen: Nahide Kadıoğlu
Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu
Burak Can: Poyraz Kadıoğlu
İnan Yılmaz: Ruhi
Can Kızıltuğ: Osman
Korcan Kol: Emin
Şükrü Üçüncü: Şükrü
Gülşah Tosun: Esma
Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu
Ayçin İnci: Fahriye
Murat Makar: Engin