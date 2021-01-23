Kuzey Yıldızı İlk Aşk Canlı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. yeni bölüm fragmanı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izleme linki!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam 48. yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak! İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. yeni bölüm fragmanı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izleme linki!

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız'ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride'nin önerisiyle, restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 48. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız da tıpkı Kuzey gibi kendini tutamamış, Engin Ar'ın cezasını kesmiştir. Ama bu, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey ve onun ailesinden çekmediği işkence kalmayan Engin Ar, şikayetçi olacaktır. Kuzey bu defa işi daha "profesyonel" yollarla çözmeye kararlıdır. Engin Ar'ı ikna edecek, mavişiyle birlikte hapislere düşmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Engin Ar'ın ikna olmaya niyeti yoktur.

Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da ondan habersiz yaylaya çıkmıştır. Hep birlikte felekten bir gün çalacak, doyasıya eğleneceklerdir. Günün sonunda, çevirdikleri her gizli iş gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Fakat bu sefer başları tahmin ettiklerinden de büyük bir beladadır.

Yıldız ise, her şeyden habersiz, kocasının Engin Ar'ı ikna edeceğini zannetmekte, Kuzey'in bu sorunun da üstesinden geleceğini düşünmektedir. Yirmi yıllık aşkın vuslatı yalnızca birkaç ay mı olacaktır yoksa aşıklarımız bu beladan da kurtulmayı başaracaklar mıdır?