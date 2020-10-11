Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

11.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:22
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 35. Bölümünde; Yıldız'ın içinde biriktirdiği çığlığı herkes duymuş fakat artık bitap düşmüştür. Ne yirmi yıllık aşkı için uğraşmaya gücü vardır ne de orada yaşamaya. Belli ki bu aşk onu daha çok başka yerlere savuracaktır. O yüzden herkes için en iyisi olduğuna inandığı bir karar verir. Artık kurtulacaktır. Ama yine hiçbir şey umduğu gibi olmaz. Yıldız yine "suçlu" durumuna düşmüştür. Kuzey, onu aklamak için elinden geleni yapacaktır. Kuzey, Yıldız için elinden gelenin fazlasını yapsa da hiçbir şeyi değiştiremediğini fark eder ve strateji değiştirir. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçırır. Kuzey, Yıldız'ın aşkını alevlendireceğini zannederken bir avuç külle kalakalmıştır. Ama bu aşkın küllerinden doğacağına dair umudu bir an bile azalmamaktadır. Yıldız, Kuzey'i sonsuza kadar gönderdiğini zannederken inatçı aşık bambaşka bir şekilde karşısına çıkacaktır. Kuzey, aşklarının karşısında hiçbir engelin duramayacağını, Yıldız'dan vazgeçmeyeceğini her an her yerde ve farklı şekillerde gösterse de tehlike, yakalarını bırakmayacaktır. Kuzey, burnunun ucuna kadar yaklaşan beladan habersizdir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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