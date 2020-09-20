Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 32. bölüm ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

20.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:09

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ekrana gelmişti. Son bölümün ardından seyirci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cumartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMANI YAYIMLANDI

Şule, yine Kuzey ve Yıldız'ın arasını bozmak için kolları sıvamıştır. Kuzey ile olan fotoğrafını Yıldız'a göderen Şule, sonunda amacına ulaşabilecek mi? Yıldız, aldatıldığını düşünürken Kuzey onu kazanabilmek için çırpınır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şule'nin sırrını daha fazla taşıyamamış, Kuzey'e söylemiştir. Artık bu büyük yük, Kuzey'in omuzlarındadır. Kızlarının bunu bilmeye hakkının olduğunu düşünen Kuzey, Şule'yi, hastalığını söylemeye ikna eder. Belki de yıllardır bir araya gelmeyen aileyi, büyük bir acı, bir araya getirmiştir. Kızlar, ölmek üzere olan annelerine destek olacaklardır. Yıldız, bu aile tablosunda kendine yer bulamaz, bu aşk yüzünden zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiştir. Kendine yeni bir sayfa açacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle

Kuzey, Yıldız'ın uzaklaşmasına izin vermez. Hiçbir acı, hiçbir felaket onları ayıramayacaktır. Kuzey'in bir yirmi yıl daha kaybetmeye niyeti olmasa da Yıldız artık çok yorgundur. Bu aşk yüzünden daha fazla incinmeyecektir. Ama Kuzey artık yayından fırlamış bir ok gibidir. Aşkının karşısında duran tüm engelleri bir bir yıkacaktır. Fakat son kozlar daha oynanmamıştır. Onlarca acıyla sınanan Kuzey ve Yıldız aşkını; belki de en büyük sınavları beklemektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm izle

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