Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm izle Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı ekrana geldi. Show TV'nin fenomen dizilerinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm 5 Eylül'de izleyici karşısına çıkmıştı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi tutkunları ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?'' sorusunu araştırıyor. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı ile sevenleri karşısına çıktı. Heyecan, aksiyonun ve romantizmin dur durak bilmediği dizi, yeni maceralarla yoluna devam ediyor. Yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları ve daha fazlası haberimizde.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 31. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranın sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayımlanan yeni bölüm fragmanında; Kene tarafından ısırlına Mine'yi kurtarmak için Gökçe canını dişine takarak yardım arar. Diğer yandan da Kuzey ve Yıldız dört yandan kızlarını ararlar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm full izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çeyrek asırlık rüya gerçek olmuş, Yıldız sonunda Kuzey'i öpmüştür. Mutluluğa artık her zamankinden daha yakındır. Fakat talihsiz aşığımız ne zaman bir rüyaya dalsa hep büyük bir acıyla uyanmıştır. Yine öyle olur. Yıldız, hiç olmak istemediği yol ayrımındadır artık. Yaptığı seçim, kendisini bile şaşırtacaktır.

Kuzey, her şeyden habersiz, Yıldız'ın uyandığı rüyanın tam da ortasındadır. Sonunda mavişiyle kavuşacaktır, aralarındaki en büyük engel, yani inatları ortadan kalkmış, nihayet Yıldız'ıngüvenini kazanmıştır. Fakat Kuzey, aşkına öyle bir kapılmıştır ki etrafındaki başka hiçbir şeyi görememektedir. Başlarına gelen felaket, Kuzey'in aklını başına getirecektir. Ama belki de her şey için artık çok geçtir.