: Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. Bölüm Bir Kere Öpsem?

24.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:46

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. Bölüm Özet:

Yıldız, Kuzey'in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazanmıştır. Kuzey'in kızları –tam kadro- Yıldız'a destek vermektedir. Fakat bu, Kuzey ve Yıldız savaşında, henüz barış sağlandığı anlamına gelmemektedir. Bilakis savaş daha da kızışmıştır. İkili, yaylayı birbirlerine dar etmeye yeminlidir. İki inatçı keçi, yine bir köprünün üstündedir ve o köprü birinden birine fazladır. İkisi de geri adım atmaz, hep bir sonraki hamleyi hesaplarlar. Birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Yayla ve şehir sakinlerinin nerdeyse tamamı Kuzey - Yıldız savaşında taraf olur, taraf olmayanlar, bertaraf olur. Kuzey, Yıldız'ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey'i buna bin pişman eder. İkili arasındaki savaş, çığırından çıkma noktasına gelir. Kuzey'in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Yıldız'ın eli daha güçlüdür çünkü onun cephesi daha kalabalıktır. Fakat bu savaşı, en kalabalık olan taraf değil, en inatçı olan taraf kazanacaktır. Tarafların ardı arkasına gelmeyen hamlelerinin etkisi nasıl olacak, savaşı kim kazanacaktır?

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